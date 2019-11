Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Abwesenheit zum Einbruch genutzt

Meisenheim (ots)

~Einen unerwünschten Besuch von Einbrechern am Freitag muss nun auch eine Frau aus Meisenheim verarbeiten. Während der Abwesenheit der Hauseigentümerin verschafften sich bisher unbekannte Personen tagsüber Zugang zum fremden Wohnhaus in unmittelbarer Nähe zur B420 indem sie ein Fenster des Erdgeschosses aufhebelten. Die Täter durchsuchten mehrere Zimmer im ganzen Gebäude und entwendeten nach derzeitigem Stand zwei Sparbücher. Zeugen, die Ungewöhnliches beobachtet oder verdächtige Personen in diesem Bereich wahrgenommen haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion in Lauterecken zu melden (Tel: 06382/911-0).~

