Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Ungewöhnliche Geräusche verhindern Schaden

Rothselberg (ots)

~Einen ruhigen Feierabend will man bekanntlich genießen. Ein Fahrzeughalter parkte am Mittwochmorgen seinen PKW an der Selberghalle in Rothselberg und ahnte nichts Böses als er gegen 15:30 Uhr auf dem Weg nach Hause war. Der Mann musste nämlich feststellen, dass eine bisher unbekannte Person an der Vorderachse mehrere Radmuttern löste. Es kann von einem Zufall gesprochen werden, dass es zu keinem Personen -oder ernsthafterem Sachschaden kam. Wer verdächtige Beobachtungen am Morgen und Vormittag wahrgenommen hat oder Hinweise auf mögliche Täter geben kann, wird gebeten diese bei der Polizeiinspektion in Lauterecken zu melden (Tel: 06382/911-0).~

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell