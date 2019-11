Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Sachbeschädigungen durch Graffiti

Kusel (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch, 20.11.19 ab 17:00 Uhr bis Donnerstag, 21.11.2019 um 11:00 Uhr kam es in Kusel in der Hollerstraße sowie in der Bahnhofstraße zu Sachbeschädigungen durch Graffiti. Bislang unbekannte/r Täter besprühten dabei Grundstücksmauern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kusel unter der Telefonnummer 06381/919-0 oder per Email an pikusel@polizei.rlp.de entgegen.

