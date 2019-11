Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Radfahrerin stürzt aufgrund geöffnetem Paketzustellfahrzeug

Karlsruhe (ots)

In der Karlsruher Kaiserstraße kam es am Samstagmittag zwischen dem Europa- und Kaiserplatz zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Fahrradfahrerin. Gegen 12:40 Uhr befuhr die 57-jährige Fahrradfahrerin die Kaiserstraße und wollte das am Fahrbahnrand abgestellte Paketzustellfahrzeug passieren. Ihren Angaben nach kam sie im Anschluss zu Sturz, da der Paketzusteller seine Fahrzeugtür öffnete, ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten. Diese Angaben wurden von den weiteren Beteiligten nicht bestätigt. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier KA-Marktplatz unter der Nummer 0721 666-3311 in Verbindung zu setzen.

