Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: "Tageswohnungseinbruch" in Wohngebäude

Wolfstein (ots)

Mit brachialer Gewalt ist ein Einbrecher am Mittwoch in ein Wohnhaus in der Nähe des Bahnhofes eingedrungen. Die Eigentümer sind am Abend nach Hause gekommen und entdeckten die eingeworfene Scheibe und das durchwühlte Zimmer. Offensichtlich hatte der Täter nach Schmuck und Geld gesucht. Obwohl er auch Dinge von Wert gefunden hatte, geht die Polizei davon aus, dass der Langfinger von den Heimkehrern gestört wurde. Die Tatzeit wird zwischen 16:30 Uhr und 18:45 Uhr angenommen, weshalb die Polizei um Informationen zu auffälligen Personen und Fahrzeugen in dieser Zeit im Bereich der Bahnhofstraße und deren Umfeld bittet. Hinweise werden gerne unter der Telefon-Nummer 06382 9110 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lauterecken



Telefon: 06382 9110

PILauterecken@Polizei.RLP.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1355



