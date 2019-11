Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfallflucht

Körborn (ots)

Am Freitag, 22.11.2019 gegen 15:45 Uhr kam es auf der K23 von Körborn kommend in Richtung Dennweiler-Frohnbach zu einem Verkehrsunfall. Der bislang unbekannte Verursacher streifte einen PKW als er auf die Gegenfahrbahn geriet. Danach entfernte er sich von der Unfallstelle. Nach Angaben des Geschädigten war der Unfallverursacher mit einem silberfarbenen PKW, vermutlich Audi unterwegs. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kusel unter der Telefonnummer 06381/919-0 oder per Email an pikusel@polizei.rlp.de entgegen

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Kaiserslautern



Telefon: 0631 369-1080

www.polizei.rlp.de/pd.kaiserslautern



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell