Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Häg-Ehrsberg: Waldarbeiter am Steilhang abgestürzt - mit dem Heli ins Krankenhaus

Freiburg (ots)

Im Waldgebiet bei Künabach, zwischen Wühre und Ehrsberg, verunfallte am Montag, 16.12.2019, gegen 13.30 Uhr, ein 52 Jahre alter Mann bei Baumfällarbeiten. An einem Steilhang beabsichtigte er, eine rund 10 Meter hohe Fichte so anzusägen, dass sie in Richtung Hang fällt. Dabei rutschte das untere Stammende nach vorne weg und traf den Arbeiter am Bein. Der Stamm rutschte zirka 30 Meter am Steilhang ab und nahm den 52-jährigen mit. Der verletzte Waldarbeiter krabbelte noch selbständig den Hang hoch und wurde dann von seinen Arbeitskollegen zu einem Parkplatz verbracht, wo er vom DRK versorgt wurde. Nach der Erstversorgung wurde er mit dem Helikopter der REGA ins Krankenhaus nach Lörrach geflogen. Der Geschädigte erlitt mittelschwere Verletzungen, die erforderliche Schutzausrüstung, einschließlich Helm, wurden getragen. Zum Landen und wieder Starten des Helis musste die B 317 zweimal kurzzeitig gesperrt werden.

