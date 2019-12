Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schönau: Spiegel abgefahren - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Seinen 3er BMW parkte am Montag, 16.12.2019, zwischen 07.30 Uhr und 12.00 Uhr, ein 69 Jahre alter Mann ordnungsgemäß am Fahrbahnrand in der Friedrichstraße. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, war dieses ramponiert. Vermutlich beim Vorbeifahren hat ihn ein unbekannter Verkehrsteilnehmer den linken Außenspiegel beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um den angerichteten Sachschaden zu kümmern. Der Polizeiposten Oberes Wiesental (07673/8890) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher machen können, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

