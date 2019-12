Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Zell im Wiesental: Mann wird in Garagenzufahrt von Auto erfasst und schwer verletzt - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

Ein Mann wurde am Samstag, 14.12.2019, in einer Garagenzufahrt in Zell im Wiesental von einem Pkw erfasst und schwer verletzt. Gegen 17:15 Uhr befand sich der 56 Jahre Geschädigte in der Zufahrt. Er war von Angehörigen zu einer Beziehungsstreitigkeit hinzugerufen worden. Der 37 Jahre Tatverdächtige soll direkt auf den Mann zugefahren sein. Dieser wurde von der Front erfasst und prallte vermutlich mit dem Kopf gegen Windschutzscheibe. Der schwer verletzte Mann kam umgehend in eine Klinik. Lebensgefahr besteht nicht. Der Tatverdächtige, der selbst die Polizei verständigt hatte, wurde vorläufig festgenommen. Das Verkehrskommissariat Weil am Rhein, das die weiteren Ermittlungen führt, bittet Zeugen des Vorfalls, sich dort zu melden (Kontakt 07621 9800-0).

