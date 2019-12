Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Endingen: Sachbeschädigung an Statue in der Riegeler Straße - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

In der Zeit von Freitag, den 13.12.2019 bis Samstag, 14.12.2019 wurde in der Riegeler Straße in Endingen eine dort befindliche Statue beschädigt. Bei der Statue handelt es sich um eine Kupferstatue, die umgestoßen und im Fußbereich beschädigt wurde. Die Reparaturkosten belaufen sich auf einen mittleren vierstelligen Betrag. Der Polizeiposten Endingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Emmendingen, Tel. 07641/582-0, entgegen.

sk

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Sebastian Kramer

Telefon: 0761 / 882 - 1022

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell