Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Einbruch in Kindertagesstätte in der Metzger-Gutjahr-Straße- Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am vergangenen Wochenende, zwischen dem 13.12.2019 und dem 16.12.2019, kam es in der Metzger-Gutjahr-Straße in Emmendingen zu einem Einbruch in eine Kindertagesstätte. Hierbei verschafften sich bisher unbekannte Täter unberechtigt Zutritt in das Gebäude. Entwendet wurde nichts, es entstand aber Sachschaden. Das Polizeirevier Emmendingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wer hat etwas beobachtet? Wer kann Angaben zum Täter machen? Hinweis-Telefon: 07641/582-0

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Sebastian Kramer

Telefon: 0761 / 882 - 1022

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell