POL-ME: Trio schmeißt Schaufensterscheibe mit Kanaldeckel ein - Velbert - 1905093

In der Nacht zu Freitag, am 17.05.2019, gegen 01:15 Uhr, hoben drei Jugendliche an der Wilhelmstraße in Velbert Neviges einen Kanaldeckel aus und schmissen damit die Schaufensterscheibe eines Pflegedienstes ein. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete das Trio und informierte die Polizei. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten die Beamten die drei jungen Männer im Alter von 15 bzw.16 Jahren noch im Bereich des Tatortes antreffen und vorläufig festnehmen. Die drei Tatverdächtigen wurden zur Wache Velbert gebracht und nach ihrer Vernehmung ihren Erziehungsberechtigten bzw. dem Jugendamt übergeben. Das Trio bestreitet die Tat. Gegen die drei Jugendlichen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

