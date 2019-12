Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Nachtragsmeldung zu Schwerer Verkehrsunfall auf der A5, Fahrtrichtung Basel, auf Höhe Bad Bellingen, LKr. Lörrach

Freiburg (ots)

Am Montagabend, um 20.22 Uhr gingen bei der Polizei mehrere Notrufe ein, wonach ein Geisterfahrer ab der Anschlussstelle Lörrach-Ost auf der A98 in Richtung A5 unterwegs sei. Bereits auf der A98 kam es zu konkreten Gefährdungen anderer Verkehrsteilnehmern, bei denen glücklicherweise keine Personen verletzt wurden.

Der Geisterfahrer befuhr weiterhin die A98 in falsche Richtung bis zum Autobahnende, an welchem er dann, ebenfalls entgegen der Fahrtrichtung, auf die A5 wechselte. Während ständig weitere Notrufe zu dem PKW eingingen wurden Polizeistreifen herangeführt. Der PKW-Lenker setzte seine Fahrt jedoch unbeirrt mit hoher Geschwindigkeit weiter, auch als ihm eine Streife mit Blaulicht entgegenkam und zum Anhalten bewegen wollte. Selbst nachdem eine Streife auf der richtigen Fahrspur neben ihm herfuhr und ihm eindeutige Anhaltezeichen gab, stoppte der Fahrer nicht. Währendem bereits Maßnahmen zur Ableitung des Verkehrs am Autobahndreieck Neuenburg ergriffen wurden, kam es gg. 20.35 Uhr auf Höhe Bad Bellingen zu einem harten Streifvorgang mit einem schweizer PKW. Ein weiterer schweizer PKW fuhr zudem noch auf die verunfallten Fahrzeuge auf. Zu diesem Zeitpunkt war der Falschfahrer schon rund 25 km auf den Autobahnen entgegen der Fahrtrichtung unterwegs.

Die beiden 49-jährigen Insassen des schweizer PKW mussten durch die Feuerwehr aus dem Auto herausgeschnitten werden. Der Fahrer erlitt durch den Unfall schwere Verletzungen und musste notoperiert werden. Die Beifahrerin wurde leicht verletzt. Die schweizer Staatsbürger stammen aus dem Gebiet Zürich.

Die 79-jährige Geisterfahrer wurde bei dem Unfall schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Am dritten, auffahrenden, PKW entstand Sachschaden. Die schweizer Insassen aus dem Raum Bern blieben unverletzt.

Die Autobahn A5 ist derzeit immer noch in Richtung Basel komplett gesperrt. Die Sperrung wird noch bis mindestens 02.00 Uhr andauern. Eine Stauableitung erfolgt über die Rastanlage Bad Bellingen.

Bei dem Unfall waren die Feuerwehren aus Weil, Efringen-Kirchen und Bad Bellingen eingesetzt. Vier Rettungswagen, zwei Notärzte und ein sich zufällig an der Unfallstelle befindlicher schweizer Notarzt, sowie ein Rettungshubschrauber waren seitens des Rettungsdienstes im Einsatz.

Zeugen und mögliche weitere Geschädigte/ Gefährdete werden gebeten sich mit dem sachbearbeitenden Verkehrskommissariat Weil, Tel: 07621-9800-0, in Verbindung zu setzen.

Erstmeldung, 16.12.2019, 20.55 h

Zu einem schweren Verkehrsunfall durch einen Geisterfahrer kam es gg. 20.30 Uhr auf der A5, Karlsruhe Richtung Basel, auf Höhe Bad Bellingen.

Die Autobahn ist derzeit in Richtung Basel ab dem Autobahndreieck Neuenburg komplett gesperrt.

Es wird nachberichtet.

