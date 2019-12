Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Landkreis Waldshut-B34 zwischen Wehr und Schwörstadt-Verkehrsunfall mit vier schwer- und einer leichtverletzten Person -

Freiburg (ots)

Landkreis Waldshut

B34 zwischen Wehr und Schwörstadt

Am Montag, 16.12.2019, gegen 18:40 Uhr kam es auf der B34, zwischen Wehr und Schwörstadt zu einem schweren Verkehrsunfall.

Ein Fahrzeugführer befuhr mit seinem PKW, besetzt mit vier Personen, die B34 aus Richtung Bad Säckingen kommend in Richtung Schwörstadt. Auf Höhe der Ortschaft Wehr scherte er auf die Gegenfahrbahn aus, um einen Sattelzug zu überholen. Hierbei übersah er den entgegenkommenden PKW und kollidierte mit diesem. Durch den Aufprall wurde der Unfallverursacher in ein angrenzendes Ackergelände abgewiesen und kam nach ca. 50 Meter in diesem zum Stehen.

Das entgegenkommende Fahrzeug geriet durch die Ausweichbewegung ins Schleudern, überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Hierbei verletzte sich der Fahrzeugführer, welcher sich alleine im Fahrzeug befand, nur leicht. Die vier Personen im anderen Fahrzeug wurden schwer verletzt in umliegende Krankenhäuser verbracht. Über Art und Schwere der Verletzungen ist bislang noch nichts bekannt.

Vor Ort waren auch starke Kräfte des Rettungsdienstes und der Feuerwehr mit im Einsatz.

Die B34 musste in diesem Bereich für die Dauer von mehreren Stunden voll gesperrt werden. Eine örtliche Umleitung war eingerichtet.

Das Verkehrskommissariat Weil am Rhein hat die weitere Sachbearbeitung des Verkehrsunfalles übernommen.

