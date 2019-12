Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Verkehrsunfall mit Personenschaden - Autofahrer verliert die Kontrolle und überschlägt sich mehrfach

Freiburg (ots)

Am Montag, 16.12.2019, kurz vor 23:00 Uhr, verlor ein 25-jähriger Autofahrer auf der Bundesstraße 34, zwischen Herten und Rheinfelden, die Kontrolle über sein Auto. Der junge Mann kam, infolge von überhöhter Geschwindigkeit und vermutlich Alkoholeinwirkung, mit seinem Auto nach rechts von der Straße ab und kollidierte mit dem Betonsockel eines Schildes. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich das Auto mehrfach und klemmte den Fahrer im Auto ein. Rettungskräfte zogen den lebensgefährlich verletzten Fahrer aus dem Auto und brachten ihn ins Krankenhaus. Nach derzeitigem Kenntnisstand ist sein Gesundheitszustand stabil. Eine Blutprobe wurde erhoben. Am Auto entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden von circa 45.000 Euro. Zusätzlich entstand sowohl Flurschaden, als auch Sachschaden am Betonsockel. Neben dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr Rheinfelden im Einsatz. Während den Rettungsmaßnahmen war die Bundesstraße komplett gesperrt.

