Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Mann erleidet Messerstiche bei Überfall - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

Bei einem Überfall hat ein Mann in der Nacht zum Samstag, 14.12.2019, in Lörrach zwei Messerstiche erlitten. Der 38-jährige begab sich nach der Tat ins Krankenhaus, von wo aus die Polizei verständigt wurde. Gegenüber den aufnehmenden Beamten gab er an, gegen 00:30 Uhr in einer dunklen Gasse zwischen Nansenstraße und Haagener Straße von drei Personen festgehalten und abgetastet worden zu sein. Als er versuchte, sich zu befreien, habe er einen Schmerz verspürt. Zu Hause, nachdem die Tatverdächtigen von ihm abgelassen hatten, bemerkte er Blut an seiner Kleidung und ging ins Krankenhaus. Dort mussten zwei Stichwunden versorgt werden. Nach der ambulanten Versorgung konnte der Verletzte wieder nach Hause. Die Polizei sucht Zeugen! Wer hat dort verdächtige Personen gesehen oder wurde auf die Tat aufmerksam? Wer hat eine verletzte Person gesehen? Sachdienliche Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Lörrach, Tel. 07621 176-0, entgegen.

