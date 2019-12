Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 191212-3: Fußgänger von Schulbus angefahren - Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein 53-jähriger Busfahrer hat am Mittwochmorgen (11. Dezember) einen Fußgänger übersehen. Der Mann wurde schwer verletzt.

Der 53-jährige Bergheimer fuhr mit einem Kleinbus um 08:15 Uhr auf der Hauptstraße aus Richtung Rathausstraße kommend. Im Bus befanden sich zwölf Schulkinder im Alter von zwölf bis 14 Jahren. An der Einmündung Mühlengraben bog er bei grüner Ampelphase nach links in diese Straße ein. Dabei übersah er einen 54-jährigen Fußgänger, der bei Grünlicht der Fußgängerampel die Straße querte. Es kam zum Zusammenstoß. Der Mann aus Kerpen stürzte und verletzte sich schwer. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Alle Kinder sowie der Fahrer des Schulbusses blieben unverletzt. Ein zweiter Schulbus holte die Kinder ab und brachte sie zur Schule. Bei der Überprüfung der Führerscheindaten des Busfahrers stellten die Beamten fest, dass die notwendige Fahrerlaubnisklasse D bereits Anfang des Jahres erloschen war. Das Verkehrskommissariat hat diesbezüglich die Ermittlungen aufgenommen. (bb)

