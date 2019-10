Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 151019-921: Brandlegung schlug fehl

Gummersbach (ots)

Einen in der Kastanienstraße (Gummersbach-Bernberg) abgestellten Peugeot wollten Unbekannte in der Nacht zu Montag (13./14. Oktober) in Brand setzen. Als der Fahrzeughalter gegen 08.30 Uhr am Montagmorgen zu seinem Fahrzeug kam, bemerkte er dort einen Molotowcocktail, dessen Flamme nach der Entzündung offenbar von alleine wieder verloschen war und so keinen Schaden verursacht hatte. Hinweise zu der versuchten Brandstiftung nimmt das Kriminalkommissariat 1 unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Michael Tietze

Telefon: 02261/8199-650

E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell