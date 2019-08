Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Beim Parken beschädigt, Zeugen gesucht

Baden-Baden (ots)

Nachdem die Halterin eines Lexus ihren Wagen am Montag für rund eine Stunde auf dem oberen Parkplatz einer Klinik in der Balger Straße abgestellt hatte, musste sie bei ihrer Rückkehr feststellen, dass ihr Wagen beschädigt wurde. An dem schwarzen Lexus, welcher zwischen 9:30 Uhr und 10:30 Uhr dort abgestellt wurde, entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Personen, die Hinweise auf den Verursacher, welcher den Lexus vermutlich beim Parken beschädigt haben könnte, geben können, melden sich bitte unter der Telefonnummer: 07221 680-0 bei den Beamten des Polizeireviers Baden-Baden. /ma

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell