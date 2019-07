Polizei Mettmann

POL-ME: Unbekannte setzen Jaguar in Brand - Zeugen gesucht - Ratingen - 1907004

Mettmann (ots)

In der Nacht zu Sonntag, am 30.06.2019, gegen 00:35 Uhr, setzten unbekannte Täter an der Liebigstraße in Ratingen West einen Pkw Jaguar in Brand. Zum Tatzeitpunkt stand der betroffene Pkw auf einem Parkplatz in Höhe der Hausnummer 7. Zeugen bemerkten, dass ein Vorderreifen des Jaguar brannte und löschten diesen, bevor das Feuer sich auf weitere Bereiche des Fahrzeugs ausdehnen konnte. Dennoch entstand an dem Pkw ein geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 5000,- Euro. Die Polizei geht davon aus, dass das Feuer mutwillig gelegt wurde und hat ihre Ermittlungen eingeleitet. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder sonstige Beobachtungen, die in einem Tatzusammenhang stehen könnten, nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102/ 9981-6210, jederzeit entgegen.

