Polizei Mettmann

POL-ME: Betrunken in den Gegenverkehr (Hilden) -1907001-

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am Freitag, 28.06.19, 18:30 Uhr, kam es in Hilden auf der Sankt-Konrad-Allee zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer verletzt wurde.

Ein 47-jähriger Mann aus Hilden befuhr mit seinem Kleinkraftrad die Kölner Straße in Richtung Richrather Straße. In Höhe der Sankt-Konrad-Allee überholte er einen PKW, ohne dabei auf den Gegenverkehr zu achten. So kam es zu einem frontalen Zusammenstoß mit einem PKW Peugeot. Der Peugeot-Fahrer, ein 60-jähriger Mann aus Hilden, kam mit dem Schrecken davon. Der Unfallverursacher jedoch wurde schwer verletzt und musste zur stationären Behandlung einem Krankenhaus zugeführt werden. Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Unfallverursacher alkoholisiert war. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, der auf etwa 10.000,- Euro geschätzt wird.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:



Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Fax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/mettmann

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell