POL-ME: Wieder ein verkehrsunsicherer Lkw - Mettmann - 1907002

Bereits am Freitag, dem 28.06.2019, kontrollierten Polizisten des Verkehrsdienstes Mettmann am Südring in Mettmann einen Lkw Ford Transit und dessen 22-jährigen Fahrer. Da der Transporter sich bereits optisch in keinem "guten" Zustand befand, wurde umgehend eine Prüfstelle aufgesucht, um die festgestellten Mängel dokumentieren zu lassen. Dort wurde der Lkw auch "von unten" in Augenschein genommen. Dabei stellte der Prüfer fest, dass der Hauptrahmen, also das tragende Element des Fahrzeugs, großflächig durchgerostet und somit der Lkw erheblich verkehrsunsicher war. Die Weiterfahrt wurde selbstverständlich untersagt und ein entsprechendes Verfahren eingeleitet.

