Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 191212-2: Edle Fleischsorten im Großmarkt entwendet - Frechen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein Kunde versteckte 25 Kilogramm Fleisch in Salatkisten und passierte den Kassenbereich.

Ein 44-Jähriger befand sich am Mittwoch (11. Dezember) gegen 10:00 Uhr im Großmarkt an der Europaallee. Dort lud er mehrere Kisten mit Salat und mehrere Fleischpakete in den Einkaufswagen. In einem leeren Gang des Geschäftes versteckte er die Pakete unter den Salatköpfen. An der Kasse zahlte er nur die sechs gefüllten Salatkisten. Darauf angesprochen, tat der 44-Jährige zunächst unschuldig, gab allerdings beim Eintreffen hinzugerufener Polizisten den Diebstahl des Fleisches mit einem Warenwert von knapp 500 Euro zu. Unter den Fleischsorten befanden sich fast acht Kilogramm Rinderfilet und knapp 17 Kilogramm Roastbeef. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein. (bm)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell