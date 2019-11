Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: LKW im Graben- Fahrer verletzt (Erstmeldung)

Grabow (ots)

Wegen eines verunglückten LKW sind Polizei und Rettungskräfte derzeit auf der Landesstraße 081 zwischen Dambeck und Dallmin im Einsatz. Aus noch unbekannter Ursache war der mit mehreren Tausend Hühnern beladene LKW am Donnerstagmorgen gegen 07:30 Uhr von der Fahrbahn abgekommen und in den angrenzenden Straßengraben gefahren. Der verletzte Fahrer konnte zwischenzeitlich aus dem Fahrzeug befreit werden und befindet sich auf dem Weg ins Krankenhaus. Die Landesstraße ist an der Unglücksstelle derzeit voll gesperrt.

