Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 191211-1: Enkeltrick kostete gesamtes Erspartes - Bedburg

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Eine 88-jährige Frau hob für eine angebliche Freundin Geld von der Bank ab und übergab es einer Unbekannten. Die Polizei warnt erneut vor der Masche.

Im Tagesverlauf klingelte bei fünf Senioren am Dienstag (10. Dezember) das Telefon. Am anderen Ende meldete sich ein angeblicher Enkel, der mit einer fadenscheinigen Geschichte an das Bargeld der Senioren kommen wollte. Vier der Senioren kannten die Masche und beendeten das Gespräch. Eine 88-Jährige jedoch vertraute um 15:30 Uhr auf die Worte am Telefon und war bis zuletzt der Meinung, mit ihrer alten Freundin zu sprechen. Die Freundin bat unter einer erfundenen Geschichte um einen Bargeldbetrag. Unbeirrt suchte die 88-Jährige ihre Bankfiliale auf und hob ihr Erspartes ab. Auf dem Nachhauseweg begegnete sie einer unbekannten Frau, die angab, das Geld für die Freundin abzuholen. Gutgläubig übergab die Seniorin der Frau das Geld. Am Abend erzählte sie einer Nachbarin (56) von der Anruferin. Diese informierte anschließend die Polizei.

Neu an der Masche war, dass die Angerufene auf dem Weg von der Bank abgepasst worden ist und nicht ein Abholtermin zu Hause vereinbart wurde. Die Polizei warnt die Bevölkerung und appelliert, sich nicht durch Fremde verwirren zu lassen. Rufen Sie direkt denjenigen, für die sich die Betrüger ausgeben, zurück! Über den Notruf 110 der Polizei erreichen Sie kompetente Ansprechpartner, die Ihnen erste Verhaltenstipps geben können. (bm)

Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis