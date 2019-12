Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 191210-3: Mädchen bei Schulwegunfall verletzt - Bergheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am Montagmorgen (09. Dezember) ist ein zehnjähriges Mädchen auf dem Weg zur Schule von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden.

Die Zehnjährige war auf dem Weg zur Schule und ging gegen 07:30 Uhr auf dem Adlerweg in Richtung Turmallee. Als sie eine Freundin sah und zu ihr lief, übersah sie an der Einmündung Adlerweg/Turmallee das von rechts kommende Auto einer 33-jährigen Frau. Das Auto erfasste das Mädchen, wodurch die Schülerin schwer verletzt wurde. Ein Krankenwagen brachte die Zehnjährige in ein Krankenhaus. Die Mutter des Kindes wurde über den Unfall in Kenntnis gesetzt. (nh)

