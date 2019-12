Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 191210-2: Einbruch in Lottogeschäft - Frechen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag (10. Dezember) ist ein unbekannter Mann in ein Lottogeschäft auf der Hauptstraße eingebrochen.

Der Unbekannte drang gegen 03:15 Uhr gewaltsam in den Kiosk ein. Dazu hatte er einen Kanaldeckel gegen die Glastür des Geschäfts geworfen. Er stahl rund 40 Zigarettenpackungen und griff in die Kasse, in der sich allerdings nur Kleingeld befand. Mit seiner Beute flüchtete der schlanke Mann in unbekannte Richtung. Das Kriminalkommissariat 22 in Kerpen hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Kommissare bitten Zeugen, die den Einbruch beobachtet oder gehört haben, sich telefonisch unter der Rufnummer 02233 52-0 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. (nh)

