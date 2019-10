Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hemsbach, Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte brechen in Kellerabteil ein

Hemsbach / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Sonntag brachen bislang unbekannte Täter zwischen 03:00 Uhr und 03:20 Uhr in den Keller eines Anwesens in der Wilhelm-Busch-Straße ein.

Die Täter verschafften sich anschließend Zugang zu einem Kellerabteil. Ob dabei Gegenstände entwendet wurden, lässt sich derzeit noch nicht sagen. Laut Aussage einer Zeugin, soll es sich bei den Einbrechern um zwei Männer gehandelt haben.

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinheim unter der 06201-1003-0 zu melden

