Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Käfertal: BMW fängt Feuer und brennt aus

Mannheim-Käfertal (ots)

Am Samstagabend, gegen 20 Uhr, geriet in der Wasserwerkstraße ein BMW aus bislang ungeklärten Gründen in Brand. Die Feuerwehr war vor Ort und konnte Schlimmeres verhindern. Der BMW brannte vollständig aus und wurde anschließend abgeschleppt. Von einer mutwilligen Brandstiftung wird nicht ausgegangen.

