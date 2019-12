POL-REK: 191209-4: Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten - Wesseling

Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

Nach dem Zusammenstoß zweier Autos überschlug sich eines und blieb auf dem Dach liegen. Die Unfallstelle blieb bis 13:30 Uhr für den Verkehr gesperrt.

Am Montagmittag (09. Dezember) fuhr ein 53-Jähriger um kurz nach 12:00 Uhr mit seinem Fahrzeug (Mercedes) auf der Eckdorfer Straße in Fahrtrichtung der Straße "Im Dich". Ein weiterer 53-Jähriger fuhr zeitgleich mit seinem Transporter (Renault) auf der Straße "Im Dich" in Richtung Eichholzer Straße. Am Kreuzungsbereich war der Mercedesfahrer vorfahrtberechtigt. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei sich der Renault überschlug und auf dem Dach liegen blieb. Beide Fahrer wurden leicht verletzt und nach der Erstversorgung in Krankenhäuser gefahren. Die Unfallstelle war um 13:30 Uhr geräumt und wieder für den Verkehr freigegeben. Die Sachschadenshöhe schätzten die Beamten auf etwa 35.000 Euro. Sie fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. (bm)

