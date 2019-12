Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 191212-1: Versuchte Geldautomatensprengung - Öffentlichkeitsfahndung - Pulheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Die Polizei fahndet mit Fotos aus einer Videoaufzeichnung nach einem Mann und bittet um Zeugenhinweise. (Wir berichteten mit Meldung POL-REK: 191111-3)

Am Morgen des 9. Novembers (Samstag) betrat um 04:52 Uhr ein bislang unbekannter Mann eine Bankfiliale auf der Hauptstraße. Aus einer Sporttasche nahm er einen Schlauch, welcher augenscheinlich mit einer Gasflasche verbunden war. Dann führte er den Schlauch in das Geldausgabefach eines Automaten ein. Zu einer Sprengung des Automaten kam es jedoch nicht. Auf den Fotos, mit denen die Polizei nun an die Öffentlichkeit geht, ist zu erkennen, wie der Tatverdächtige die Filiale betritt und die Tat begeht. Es handelt sich um einen 175 bis 180 Zentimeter großen und 25 bis 30 Jahre alten Mann. Die Polizei erhofft sich von der Veröffentlichung der Fotos Anhaltspunkte, die zur Ergreifung des Tatverdächtigen führen. Das Kriminalkommissariat 21 führt die Ermittlungen. Zeugen, die die Person auf den Fotos erkennen, werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 02233 52-0 zu melden. (nh)

