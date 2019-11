Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Frau leblos in Oestertalsperre.

Plettenberg (ots)

Seniorin tot geborgen Am heutigen Mittag, gegen 12:45 Uhr, wurde eine Frau leblos am Einlauf der Oestertalsperre aufgefunden. Der Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. In unmittelbarer Nähe auf einem dortigen Parkplatz stand der Pkw der Toten. Die Ermittlungen zur Todesursache der 71 jährigen Gummersbacherin dauern an.

