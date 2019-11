Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 04.11.2019

Goslar (ots)

Diebstahl

Am frühen Sonntagmorgen wird einem 45-jährigem Mann aus Kulmbach ein iPad und ein Notebook aus einer Umhängetasche entwendet. Diese hatte er über einem Stuhl in einem Hotel am Marktplatz in Goslar gehängt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 1700 EUR. Weiterhin wurde am selben Tag, in der Zeit von 14:00 Uhr bis 21:30 Uhr die Handtasche samt Inhalt einer Angestellten aus den Büroräumen entwendet. Wer Hinweise auf den/die Täter und die Taten geben kann, möge sich mit der Polizei Goslar in Verbindung setzen.

Sachbeschädigung an Pkw

In der Zeit von Samstag, 18:00 Uhr, bis Sonntag, 15:30 Uhr, beschmierte ein bislang unbekannter Täter mittels schwarzem Farbstift einen geparkten Pkw Audi in der Schilderstraße in Goslar. Darüber hinaus wurde der Lack zerkratzt. Der Schaden am Pkw wird auf ca. 500 EUR geschätzt. Hinweise, die zur Aufklärung der Tat führen, nimmt die Polizei Goslar unter 05321-339-0 entgegen.

Gefährdung des Straßenverkehrs

Am Montag, 04.11.2019, gegen 00:12 Uhr, befuhr ein 59-jähriger Mann aus Goslar mit seinem Pkw VW Polo die B6 aus Richtung Goslar kommend in Richtung Jerstedt. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug bzw. Fahrzeugführer sei mit hoher Geschwindigkeit auf das Fahrzeug des Goslarers aufgefahren und habe zum Überholen angesetzt, obwohl ein weiteres Fahrzeug aus der entgegengesetzten Richtung die B6 befuhr. Der Goslarer und das entgegenkommende Fahrzeug haben ausweichen müssen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Der unbekannte Fahrzeugführer, vermutlich in einem dunklen Geländewagen mit Goslarer Kennzeichen, setzte seine Fahrt fort, ebenso wie der entgegenkommende Pkw. Bei dem Ausweichmanöver touchierte der VW-Fahrer einen Leitpfosten. Sachschaden entstand nicht. Die Polizei Goslar sucht nun Zeugen, die Hinweise auf den gesuchten Geländewagen oder den ebenfalls unbekannten, entgegenkommenden Pkw geben können.

Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, 02.11.2019, in der Zeit von 11:00 Uhr bis 19:00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen ordnungsgemäß geparkten Pkw VW im Theodor-Heuss-Ring in Goslar. Anschließend verließ er den Unfallort, ohne sich um die erforderliche Schadensregulierung zu bemühen. Am Pkw VW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000 EUR. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Goslar in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht

In der Zeit von Freitagnachmittag bis Sonntagmorgen beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen geparkten Pkw VW in der Robert-Koch-Straße, Ecke Virchowstraße. Im Anschluss entfernte er sich vom Unfallort, ohne die erforderlichen Angaben zur Schadensregulierung zu veranlassen. Am Pkw VW entstand leichter Sachschaden in Höhe von ca. 300 EUR. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Goslar in Verbindung zu setzen.

