Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Seesen: Pressebericht vom 04.11.2019

Goslar (ots)

Sachbeschädigung von Fensterscheiben des Bürgersaales in Seesen

Am 03.11.2019 fand ein Konzert im Bürgersaal in Seesen statt. Während des Konzertes,gegen 18.40 Uhr, warf ein bisher unbekannter Täter Steine gegen eine Scheibe des Bürgersaales, diese wurde dadurch beschädigt und es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 500 Euro. Zuvor wurden vier unbekannte Jugendliche, die als Zuschauer im Konzertsaal saßen, der Örtlichkeit verwiesen, weil sie sich auffällig verhielten und das Programm störten. Kurz danach geschah die Sachbeschädigung. Es soll sich hierbei um eine weibliche und drei männliche Personen gehandelt haben. Wer Hinweise zu diesen Personen bzw. der Tat geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Seesen, Telefon: 05381-9440, in Verbindung zu setzen. (Bür)

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Goslar

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 05321/339104

E-Mail: pressestelle@pi-gs.polizei.niedersachsen.de



Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell