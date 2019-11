Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung der Polizei Goslar von Samstag, 02.11.2019, 12:00 Uhr, bis Sonntag 03.11.2019, 12:00 Uhr.

Goslar (ots)

Wechselseitige Körperverletzung Am frühen Sonntagmorgen kam es in einer Lokalität in der Marienburger Straße zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen zwei männlichen Gästen im Alter von 45 und 30 Jahren. Nachdem der 30-Jährige dem 45-Jährigen zwei Faustschläge gegen den Kopf verpasst hatte, versetzte dieser seinem Kontrahenten zwei Kopfstöße. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Fahren ohne Fahrerlaubnis Am späten Samstagabend missachtete der 21-jährige Führer eines PKW auf der Astfelder Straße die Anhalteaufforderungen eines Funkstreifenwagens und versuchte anschließend mit dem PKW zu flüchten. Die eingesetzten Beamten konnten den PKW jedoch im Stadtgebiet stoppen. Bei der anschließenden Kontrolle der Insassen stellte sich heraus, dass der Führer des PKW keine Fahrerlaubnis besitzt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Pfandbetrug Am Samstagabend entwendete ein amtsbekannter 49-jähriger Goslarer vier Kisten mit Pfandflaschen aus einem Außenlager eines Getränkemarktes in der Gutenbergstraße. Anschließend begab er sich in den Markt und ließ sich das Pfandgeld i.H.v. 18 Euro an der Kasse auszahlen. Der Beschuldigte, gegen den zudem ein Haftbefehl vorlag, konnte noch in Tatortnähe von den eingesetzten Beamten gestellt und festgenommen werden. Bei der Durchsuchung des Festgenommenen wurde zudem noch Betäubungsmittel aufgefunden. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet. Der Festgenommene wurde in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

i.A. POK C. Schulze

