Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Küchenbrand - 62-jährige Bewohnerin leicht verletzt

Stuttgart-Süd (ots)

Bei einem Küchenbrand an der Hauptstätter Straße hat sich eine 62 Jahre alte Bewohnerin leichte Verletzungen zugezogen. Die 62-Jährige bemerkte gegen 21.10 Uhr den Brand in ihrer Küche und informierte eine Hausbewohnerin, welche die Feuerwehr alarmierte. Kräfte der Feuerwehr hatten den Brand schnell unter Kontrolle. Die Bewohnerin verletzte sich beim Versuch die Flammen selbst zu löschen durch Rauchgase. Rettungskräfte kümmerten sich um die Frau und brachten sie vorsorglich in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern an, möglicherweise hat ein technischer Defekt den Brand ausgelöst. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen mehrere Tausend Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell