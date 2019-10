Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Trickdiebstahl - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein Unbekannter hat am Samstagnachmittag (05.10.2019) am Stuttgarter Hauptbahnhof die Armbanduhr einer 45 Jahre alten Frau gestohlen. Die 45-Jährige befand sich am Nachmittag am Bahnhof auf dem Weg zwischen Fernbahngleisen und Bahnhofshalle, als ein Unbekannter sie anrempelte. Dieser entschuldigte sich knapp und eilte weiter. Erst einige Minuten später bemerkte die 45-Jährige das Fehlen ihrer Armbanduhr. Der Unbekannte wird von der Frau wie folgt beschrieben: Zwischen 150 Zentimeter und 160 Zentimeter groß und sehr dünn. Er hat schwarze Haare und trug eine markante braune Lederjacke. Zeugen werden gebeten, sich an die Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 1 Theodor-Heuss-Straße unter der Telefonnummer +4971189903100 zu wenden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell