Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Langelsheim. Pressebericht v. 04.11.2019

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Goslar (ots)

Unfall auf regennasser Fahrbahn, Fahrerin leicht verletzt

Am Mo., 04.11.2019, 09.45 Uhr, befuhr eine 43-jährige Frau aus Osterode mit ihrem Pkw VW Golf die L 515, Wildemann i.R. Lautenthal. Ausgangs einer Rechtskurve geriet sie auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern, geriet in den rechten Straßengraben, drehte sich dort und prallte mit dem Heck gegen einen Baum. Die Fahrerin wurde vorsorglich mit einem RTW zur Klinik in Seesen gebracht; am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Otto Brodthage Polizeihauptkommissar

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Goslar

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 05321/339104

E-Mail: pressestelle@pi-gs.polizei.niedersachsen.de



Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell