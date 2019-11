Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Tages- und Wohnungseinbrecher unterwegs.

Lüdenscheid (ots)

Einbrecher kommen tagsüber An der Werdohler Straße nutzten unbekannte Einbrecher gestern die Abwesenheit einer Wohnungsinhaberin (Tatzeit: 08:20 Uhr - 11:15 Uhr) aus, um in die Wohnung einzubrechen. Über Art und Umfang der Beute können noch keine Angaben gemacht werden. Es entstand Sachschaden. Hinweise zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei in Lüdenscheid entgegen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell