Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Pkw und Wohnmobil aufgebrochen

Letmathe (ots)

Pkw aufgebrochen Am gestrigen Donnerstag, in der Zeit von 17:45 Uhr - 19:40 Uhr schlugen unbekannte Diebe die Seitenscheibe eines silbernen VW Polo auf dem Parkplatz am Aquamate ein. Die Täter klauten das Autoradio und entfernten sich von der Aucheler Straße in unbekannte Richtung.

In der Nacht zum gestrigen Donnerstag wurde zudem ein umgebautes Wohnmobil an der Gennaer Straße aufgebrochen. Die Täter durchsuchten das Wohnmobil und stahlen persönliche Gegenstände. Sie hinterließen Sachschaden.

Sachdienliche Hinweise zu den Auto/Wohnmobil Aufbrechern an die Polizei in Letmathe erbeten.

