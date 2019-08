Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Welver - Auf regennasser Fahrbahn in den Graben gerutscht

Welver (ots)

Am Mittwochabend, gegen 19.05 Uhr, befuhr eine 22-jährige Werlerin mit ihrem Auto die Buchenstraße aus Richtung Welver kommend in Richtung Dinker. In einer Linkskurve bremste sie leicht ab, verlor die Kontrolle über ihren Wagen und kam ins Schleudern. Im weiteren Verlauf überfuhr sie einen Begrenzungspfosten und rutschte nach rechts in den Seitengraben. Die Werlerin wurde nach dem Unfall in das Werler Krankenhaus gebracht, konnte dieses jedoch nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Der Unfallschaden wird von Seiten der Polizei auf 5.100 Euro geschätzt. (reh)

