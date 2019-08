Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippetal - Mit dem Krad zwei Alleebäume touchiert

Lippetal (ots)

Ein 19-jähriger Motorradfahrer aus Hamm befuhr gestern, gegen 19.55 Uhr, mit sechs weiteren Bikern, den Bröckerberg in Herzfeld. Im Bereich einer langen Linkskurve kam der Hammer plötzlich nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte zwei Alleebäume. Nach ärztlicher Versorgung vor Ort wurde der verletzte Motorradfahrer zur weiteren Untersuchung in das evangelische Krankenhaus nach Lippstadt gebracht. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 6.500 Euro. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell