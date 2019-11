Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Autofahrerin von Laserpointer geblendet - #polsiwi

Siegen (ots)

In Siegen ist es am Dienstagabend(05.11.2019) zu einem Gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr gekommen. Eine 39-jährige BMW-Fahrerin fuhr gegen 21:50 Uhr auf der Achenbacher Straße. In Höhe des Kreisverkehrs Achenbacher Straße/ Wallhausenstraße wurde die 39-Jährige unvermittelt durch einen grünen Laserstrahl geblendet. Vermutlich erfolgte die Blendung durch einen bislang unbekannten Täter mittels eines Laserpointers. Glücklicher Weise kam es zu keinem Verkehrsunfall, die 39-Jährige wurde jedoch durch die Blendung leicht verletzt. Das Verkehrskommissariat Siegen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0271-7099-0.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

Christoph Irle

Telefon: 0271 - 7099 1222

E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de

https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell