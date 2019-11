Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Odyssee durch Siegen-Wittgenstein - Polizei greift volltrunken Pkw-Fahrer und verängstigte Beifahrerin auf - #polsiwi

Erndtebrück - Hilchenbach - Netphen (ots)

Am frühen Dienstagmorgen (05.11.2019), gegen 02:30 Uhr, erhielt die Leitstelle der Polizei in Siegen einen Notruf von einer Frau aus Freudenberg. Diese schilderte dem Beamten eine im Moment stattfindende Odyssee: Ihre Freundin sei bei einem vollkommen betrunkenen Bekannten im Fahrzeug, welcher halsbrecherisch im Hilchenbacher Raum unterwegs sei und nicht anhalten würde. Die Beamten der Leitstelle setzten nun mehre Streifenwagen ein, um das Fahrzeug zu finden und anzuhalten. Parallel dazu rief einer der Beamten die Handynummer der Frau an, welche sich in der geschilderten Notlage befand. Den Anruf nahm eine verängstigte 18-Jährige aus Erndtebrück an. Was die junge Frau schilderte, war nicht alltäglich. Sie befinde sich in einem BMW als Beifahrerin, am Steuer ein ebenfalls 18-jähriger Bekannter, der mit ihr zur Zeit quer zwischen Erndtebrück, Netphen und Hilchenbach herumfuhr und sie trotz mehrfacher Bitte nicht aussteigen lassen würde. Zwischenzeitlich konnte eine Streifenwagenbesatzung der Wache Kreuztal den BMW in Hilchenbach sichten. Das Fahrzeug fuhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit vom neuen Kreisel aus in Richtung Herzhausen. Die Beamten fuhren hinterher und konnten den Wagen in Herzhausen anhalten. Im Fahrzeug der 18-jährige Fahrer und eine verängstigte, aber sichtlich erleichterte, 18-jährige Beifahrerin. Im weiteren Verlauf der noch in der Nacht getätigten Ermittlungen stellte sich heraus, dass der junge Mann die 18-Jährige in Erndtebrück abgeholt hatte um eigentlich nach Köln zu fahren. Von Erndtebrück ging es in Richtung Netphen. Hier fuhr der 18-Jährige schon trotz Nebel und Feuchtigkeit auf der Straße mit erheblich überhöhter Geschwindigkeit, teilweise mit 160 km/h, so die Beifahrerin. Im Bereich von Altenteich kam der junge Mann von der Fahrbahn ab, fuhr über den Seitenstreifen und touchierte eine Leitplanke. Über die Kronprinzeneiche ging es über Vormwald durch Hilchenbach mit 120 km/h. In Hilchenbach überlegte sich der Fahrer, über Netphen zurück nach Erndtebrück zu fahren, so dass er im Kreisel Richtung Herzhausen abbog. Dem 18-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt. Die 18-Jährige wurde durch Beamten der Wache Bad Berleburg nach Hause gebracht.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Michael Zell

Telefon: 0271 - 7099 1222

E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de

https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell