Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 22-Jährige kommt mit ihrem Pkw von der Fahrbahn ab - #polsiwi

Siegen (ots)

Am Montag, gegen 18:00 Uhr, befährt eine 22-jährige Frau mit ihrem Twingo die B54 aus Siegen kommend in Richtung Wilnsdorf. In einer Rechtskurve kommt die junge Frau vermutlich aufgrund ihrer nicht angepassten Geschwindigkeit bei regennasser Fahrbahn nach links von der Straße ab. Der Pkw überschlägt sich, prallt gegen einen Baum und bleibt im Waldstück liegen. Die 22-Jährige verletzt sich und wird mit einem Rettungswagen in ein Siegener Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug muss geborgen werden. Geschätzter Sachschaden circa 5000,- Euro.

