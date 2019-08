Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Mofafahrer unter Einfluss von Drogen

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Mittwoch den 21.08.2019 wurde gegen 18:15 Uhr ein Mofafahrer in der Winzinger Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der 22-jährige Fahrer zeigte Drogentypische Auffälligkeiten und gab den regelmäßigen Konsum von Betäubungsmitteln zu. Ein Drogenschnelltest verlief positiv. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige mit 500 Euro Bußgeld, zwei Punkten in Flensburg und einen Monat Fahrverbot.

