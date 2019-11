Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Verkehrsunfall in Freudenberg - 14-Jährige schwer verletzt - #polsiwi

Freudenberg (ots)

Am Montagmorgen, 04.11.2019, gegen 07:15 Uhr, fuhr ein 51-Jähriger mit seinem Audi auf der Bahnhofstraße aus Büschergund kommend in Richtung Asdorfer Straße. Eine 14-Jährige trat plötzlich vom Gehweg auf die Fahrbahn. Die Schülerin wurde durch den Außenspiegel des vorbeifahrenden Audis getroffen und schwer verletzt. Sie wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

