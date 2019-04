Polizei Bochum

POL-BO: Mit 2,4 Promille gegen Baum gefahren

Bochum (ots)

Ein 43-jähriger Bochumer ist am frühen Sonntagmorgen, 14. April, mit knapp 2,4 Promille in Bochum-Werne gegen einen Baum gefahren. Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt.

Gegen 2.20 Uhr verließ der Mann nach aktuellem Kenntnisstand eine Gaststätte am Werner Hellweg und fuhr mit seinem Auto in Richtung den Werner Hellweg in Fahrtrichtung Lütgendortmund entlang. Auf Höhe der Hausnummer 459 verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet auf die Gegenfahrbahn und fuhr gegen einen Baum am linken Fahrbahnrand. Bei dem Unfall ist ein geschätzter Gesamtschaden von 12.000 Euro entstanden. Der Mann war erheblich alkoholisiert (2,4 Promille).

Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen.

