Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Betzdorf - Fußgängerin bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

Betzdorf (ots)

Am heutigen Vormittag ereignete sich in der Betzdorfer Wilhelmstraße ein Verkehrsunfall, bei dem eine 57-Jährige Fußgängerin lebensgefährlich verletzt wurde.

Ein 70-Jähriger hatte mit einer Sattelzugmaschine die Wilhelmstraße aus Richtung Wissen kommend befahren. Wegen der Rot zeigenden Lichtsignalanlage an der Einmündung Schützenstraße und Klosterhof staute sich der Verkehr. Der 70-Jährige hielt vor der Überquerungshilfe in Höhe Westerwaldbank an. Als die Ampel wieder Grün zeigte fuhr der 70-Jährige an und erfasste mit der Zugmaschine eine 57-Jährige Frau, welche die Wilhelmstraße querte. Die Frau wurde von der Zugmaschine überrollt und zog sich schwerste Verletzungen der unteren Extremitäten zu. Die Verletzte wurde in ein Siegener Krankenhaus verbracht. Die Wilhelmstraße war für ca. eine Stunde voll gesperrt. Es erfolgte eine innerstädtische Umleitung.

