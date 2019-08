Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Rengsdorf - Sachbeschädigung an Parkbank

Rengsdorf (ots)

Wie uns die Verbandsgemeindeverwaltung Rengsdorf-Waldbreitbach heute mitteilte, wurde die Sitzfläche einer Parkbank am Römergraben mutwillig mit einem scharfen Gegenstand beschädigt. Die Tat dürfte am Montag, dem 29.07.2019 begangen worden sein. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.

